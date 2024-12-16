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傳不處理選罷法修正引不滿 韓國瑜：朝野講好20日處理

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院長韓國瑜表示，選罷法已經講好，是20日再處理，國民黨立院黨團幹部都可以作證。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜表示，選罷法已經講好，是20日再處理，國民黨立院黨團幹部都可以作證。記者曾原信／攝影

立法院13日院會處理「公職人員選舉罷免法」連署加嚴的修正案，藍營傳出對立法院長韓國瑜不滿聲音。韓國瑜今天表示，這兩天沸沸揚揚一直在說他對選罷法修法放水，他自己都非常的迷糊，因為選罷法已經講好，是20日（即本周五院會）再處理，國民黨立院黨團幹部都可以作證。

韓國瑜今天召集朝野研商各黨團推舉社會公正人士組成「課程審議會委員審查會」等六案，民進黨立院黨團因不滿內政委員會3分鐘就將選罷法「加1」版送出委員會，發函要求擇期協商，但因藍白黨團幹部均已到場，韓國瑜仍舊讓到場者發言，中途民進黨團幹事長吳思瑤率一眾綠委回到協商現場，朝野唇槍舌戰，協商在喧鬧聲中散會，未達成任何法案的協商。。

值得一提的是，韓國瑜特地針對13日院會沒有處理選罷法進行說明。韓國瑜表示，13日開會，中午只休息15分鐘，從早開到下午，這15分鐘是他本人跟一些人簡單吃了一片披薩，就繼續開會，後面會議很順，所有議程朝野黨團都已經有共識簽字了，總共19個案子，全部審查完畢，「我也不知道怎麼會冒出選罷法這三個字，因為選罷法已經講好了，是本周五再處理」。

韓國瑜感嘆，這兩天沸沸揚揚一直在說他對選罷法修法放水，他自己都非常的迷糊，那天他記得不管是國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇都很清楚，大家都簽字了19個法律案要排，然後在審查時，林思銘突然把第15案的證券交易法抽回，最後協調完後，就剩下18個案子，全部審查完畢，他才喊休息，不曉得為什麼會有這麼多謠言滿天飛，他覺得非常奇怪。

韓國瑜重申，「相信林思銘、王鴻薇可以作證，為什麼會有這些謠言呢？我覺得很奇怪。」

對於民進黨團缺席今天下午朝野協商，韓國瑜也說，朝野協商是立法院各黨之間表達意見最重要的平台，他非常尊重這個機制，但今天民進黨因為它的理由不來，「其實我是覺得滿遺憾的」，他希望各黨團能夠珍惜朝野協商這個平台，把自己的意見、把自己想要的法案、把自己的擔心 ，甚至不接受，都在朝野協商時提出，在協商時發揮。

排黑條款 選罷法

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