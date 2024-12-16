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選罷法修正初審 禁止公布民調從投票前10日縮短為3日

中央社／ 台北16日電

立法院內政委員會今天僅開會3分鐘，就初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案；此外，也初審通過國民黨立委翁曉玲提案，將投票日前禁止公布選舉民調的時間，從前10日縮短為前3日。

立法院內政委員會今天再度排審選罷法修正草案，因國民黨立委昨天深夜就到會議室外，將內政委員會所在的紅樓202會議室外的走廊一側以桌椅擋門、另一側則以人牆阻擋民進黨立委進到會議室，今天上午開會前，雙方就爆發多波推擠衝突。

內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩，以及國民黨立委許宇甄、張智倫、牛煦庭、丁學忠、黃建賓等人，則與議事人員已進入會議室。上午9時徐欣瑩宣布開會，直接進入逐條審查。

徐欣瑩表示，選罷法第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文審查完竣，提報院會前須經黨團協商，並在9時3分散會。

初審通過的條文中，包括國民黨立委翁曉玲提案指出，為避免民意調查的「公器」成為候選人及政黨的「私器」，且多數設有禁止公布民調規定的國家，多將禁止期限限於1至6日內，因此將原本不得發布、報導、散布、評論民調的投票日前10日期限，縮短為投票日3日前。

國民黨立委蘇清泉提案指出，現行法規定，得票數差距在有效票數千分之3以內時，得向管轄法院聲請重新計票，但沒有任何科學依據，而是政治決定；為落實並擴大重新驗票機制所追求的真實與公平立法初衷，因此修正為千分之10以內時，得向管轄法院聲請重新計票。

另外，民進黨立委楊曜提案指出，現行規定選舉結果票數相同時，未先有驗票機制，直接以抽籤決定當選公職者，似過於草率；因此提案，若選舉結果票數相同時，應先行驗票重新確認選舉結果，驗票完成後票數仍相同時，再以抽籤方式決定當選者。

民進黨立委陳冠廷提案表示，為強化公職人員選舉及罷免活動中的宣傳品規範，讓選民得以清楚辨識候選人與政黨的關係，因此提案規範非政黨推薦候選人，未經政黨授權不得在宣傳品上使用政黨負責人頭像、政黨負責人姓名與政黨標章。

台灣民眾黨立法院黨團提案則指出，選舉史曾發生鄉長候選人在選舉期間聲明退選，但仍當選鄉長，之後卻未就職而須辦理補選，已構成恣意參選的要件；為避免增加選務成本，因此增訂不予發還未就職的當選人保證金。

排黑條款 選罷法

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