綠抗議藍強硬通過選罷法 拒絕朝野協商抗議

民進黨抵制朝野協商！立法院16日下午進行朝野協商，但民進黨團抗議國民黨早上不讓立委到內政委員會開會，並將《選罷法》強渡關山送出委員會進協商，因此下午朝野協商決定退席抗議。立法院長韓國瑜則承諾會與民進黨團見面，因此今天協商都按照議程走完，但結論都是之後再議。

綠委退席抗議

立法院16日下午原定就「課程審議會委員審查會」組成、《憲法訴訟法》，還有《財政收支劃分法》、《警察人員人事條例》、《發展觀光條例》修正草案與《公益揭弊者保護法草案》進行協商。但在協商將開始時，民進黨立委紛紛退出協商辦公室離去。

韓國瑜表示，由於民進黨對於早上《選罷法》送出委員會表達嚴正抗議，希望擇期召開朝野協商，但由於會議通知已經發出，「協商不成是另一個故事」，因此會議還是照開。國民黨團書記長林思銘也說，既然協商議程已經確定，就把議程走完。

官員簡報完就離開

「希望院會能夠處理相關案件！」民眾黨團總召黃國昌則說，如果因為有黨團沒有參與協商，就可以杯葛修法，那要癱瘓立法院很容易，有政黨一直說沒有沒有經過討論協商、院會不能處理，但根據《立法院職權行使法》與《立法院議事規則》相關解釋，他還詢問過立法院秘書長周萬來，都不是某政黨所說的狀況。

因此他希望韓國瑜在未來能按照議事程序，將已經屆滿協商冷凍期的法案在院會處理。韓國瑜隨即請列席的教育部長鄭英耀就「課程審議會委員審查會」進行簡報。

民進黨協商鬧場

鄭英耀表示，課程審議委員會審查會有36位非政府代表，今年有17位任期到期，盼立法院能儘速推舉11到15位社會公正人士，審查新課審委員會的新委員，簡報完隨即便離去。不過到後來，民進黨立院黨團又返回現場，抵制朝野協商開會，並呼籲韓國瑜散會、先解決早上的議事爭議。

民進黨團幹事長吳思瑤與國民黨立委陳玉珍對吼，但韓國瑜隨即表示，朝野協商是公平的，上周國民黨缺席，他處理完議程就散會，這次也會比照辦理，他等下會去會客室與民進黨見面，但吳思瑤仍相當不滿，高喊「進入會議室的權利都沒有，這樣的議程算數嗎？」也讓韓國瑜再次宣布休息。【更多精采內容，詳見 】