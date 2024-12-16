快訊

敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 稱離境「非事前計畫」：是俄羅斯要求

嘉南地震今年暴增4倍 專家曝關鍵原因：「1地區」值得觀察

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿選罷法強行闖關 民進黨團奔朝野協商找韓國瑜理論

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
即使民進黨團撂話不到場協商，但藍白黨團代表還是主張繼續開會。記者曾原信／攝影
即使民進黨團撂話不到場協商，但藍白黨團代表還是主張繼續開會。記者曾原信／攝影

為抗議國民黨立院黨團封鎖內政委員會，1分鐘內初審通過攸關罷免門檻加嚴的「選罷法」修正草案，民進黨團上午急尋立法院長韓國瑜，並在會客室內等待，下午更赴朝野協商現場理論，盼韓優先解決爭議。韓則稱民進黨團不留下來開會都尊重，也允諾「一會兒會過去（溝通）」。

立法院下午2時排定協商多項法案，民進黨團不滿上午韓國瑜未現身調解立院開會爭議，下午由黨團書記長蔡易餘率隊抵達協商現場並包圍主席台，向韓控訴上午藍委不讓綠委進入會議室，無法開會，最後就將法案送出委員會，國民黨立委陳玉珍在一旁反嗆，稱以前民進黨也這樣。

「從來沒有這樣的啦！」蔡易餘呼籲，希望韓國瑜能協助協助爭議，若不解決爭議要如何協商？期盼韓國瑜能優先溝通、解決這個問題。民進黨立委王定宇也說，過去不管議事如何衝突，都不會把立委擋在外，這從來沒發生過，竟然阻擋民選立委在外，期盼韓國瑜能去會客室溝通。

面對綠委陳情，韓國瑜無奈表示，通知各黨團的會議時間就是現在，他一定要準時到，至於開不成就散會，屆時看大家意見。韓原想留下蔡易餘在協商現場，但蔡稱必須先解決爭議，不會留在這邊。針對民進黨團意見，韓國瑜強調「不留下來開會，我完全尊重」、「我一會兒過去」。

民進黨團書記長蔡易餘下午率隊抵達協商現場並包圍主席台，向韓控訴上午藍委不讓綠委進入會議室。記者曾原信／攝影
民進黨團書記長蔡易餘下午率隊抵達協商現場並包圍主席台，向韓控訴上午藍委不讓綠委進入會議室。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜下午終於現身立法院朝野協商現場。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜下午終於現身立法院朝野協商現場。記者曾原信／攝影

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

影／選罷法3分鐘送出委員會 民進黨立委找不到韓國瑜陳情

昔為死忠「韓粉」 韓國瑜與妻女現身瓊瑤告別式

司法院人事被提名！挨批政治變色龍 姚立明喊冤：韓國瑜選市長也邀請我

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

相關新聞

斥藍強推選罷法修正 陳冠廷：恐牴觸釋字第499號精神

國民黨立委今天在立法院內政委員會火速完成「選罷法」修正草案，綠委卻不得其門而入。民進黨立委陳冠廷引述大法官釋字第499號...

不滿藍強推選罷法 民進黨團：無效會議審查報告不得送出

為抗議國民黨立院黨團封鎖內政委員會，1分鐘內初審通過攸關罷免門檻加嚴的「選罷法」修法版本，民進黨要求立法院長韓國瑜主持公...

選罷法初審爭議綠委討公道 韓國瑜：會通盤了解

立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委搶先占領主席台，火速完成初審並宣布散會，民進黨立委不...

選罷法「加1」火速初審 林右昌點名朱立倫道歉

立法院內政委員會今天在國民黨團主導下，火速初審完成選罷法「加1」修正版本，民進黨立委卻不得其門而入。民進黨秘書長林右昌下...

傳不處理選罷法修正引不滿 韓國瑜：朝野講好20日處理

立法院13日院會處理「公職人員選舉罷免法」連署加嚴的修正案，藍營傳出對立法院長韓國瑜不滿聲音。韓國瑜今天表示，這兩天沸沸...

綠抗議藍強硬通過選罷法 拒絕朝野協商抗議

民進黨抵制朝野協商！立法院16日下午進行朝野協商，但民進黨團抗議國民黨早上不讓立委到內政委員會開會，並將《選罷法》強渡關山送出委員會進協商…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。