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選罷法「加1」初審3分鐘 黃國昌反酸綠委先拍照打卡

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立委清晨占據立法院內政委員會走廊，阻擋民進黨立委，隨後9點迅速開委員會，宣讀條文後送出委員會，過程不到3分鐘結束，民進黨立委不滿，大喊會議無效。記者曾原信／攝影
國民黨立委清晨占據立法院內政委員會走廊，阻擋民進黨立委，隨後9點迅速開委員會，宣讀條文後送出委員會，過程不到3分鐘結束，民進黨立委不滿，大喊會議無效。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今天審查「公職人員選舉罷免法」修正草案「加1」版本，國民黨籍召委徐欣瑩僅花3分鐘就將全案送出委員會並宣布散會。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民進黨立委要徹夜捍衛台灣民主，昨天就先到會議室門口準備，結果最後變成國民黨立委站在門口，「中間發生什麼狀況，我不是很清楚。」

立法院內政委員會今天排審公職人員選罷法修正草案「加1」版本，即同意罷免票數必須多於當選票數才成立罷免，朝野立委再度發生推擠衝突，國民黨立委還築起人牆，導致民進黨立委不得其門而入，徐欣瑩宣布開會後，以1分鐘時間宣讀待審條文，全數裁示保留送協商處理後，即宣布初審通過，全程僅花3分鐘就宣布散會。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，面對媒體詢問民眾黨團態度為何，黃國昌受訪時表示，民進黨立委聲稱要徹夜捍衛台灣民主，昨天晚上就先到內政委員會外頭準備，結果今天變成國民黨立委站在門口，「不知道昨晚發生什麼事，中間轉折我不是很清楚」，究竟是民進黨團先撤退，還是突然發生什麼狀況，「好像先拍照打卡的人是民進黨。」

黃國昌認為，現在立法院的遊戲規則是什麼，希望朝野黨團都能夠講清楚，立法院長韓國瑜也要發揮院長的高度，到底是要講道理還是比拳頭，抑或是要民主審議還是暴力杯葛，民眾黨團的立場非常清楚，各黨團依照立場向選民負責、承擔政治責任，本來就是民主政治的常態。

黃國昌也說，民眾黨團也有優先法案，希望能夠排入議程優先討論，但是從來不會暴力杯葛、霸佔主席台不開會，重點是要讓國會恢復常態運作。

黃國昌表示，針對選罷法修法加嚴連署門檻，民眾黨團已經做過多次說明，過去也有公布相關民調，現在有六成以上民意支持、僅有不到三成反對，「民意已經展現很清楚，也是我們抱持的立場」。不過，對於是否贊成選罷法「加1」修法，黃國昌沒有相關說明。

排黑條款 選罷法

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