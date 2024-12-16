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找嘸韓國瑜主持公道 綠兵分兩路再赴院長官邸堵人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委群起至立法院長韓國瑜辦公室主持公道，卻不見韓本人，獨留立法院秘書長周萬來與綠委爭論。記者曾原信／攝影
民進黨立委群起至立法院長韓國瑜辦公室主持公道，卻不見韓本人，獨留立法院秘書長周萬來與綠委爭論。記者曾原信／攝影

民進黨團不滿國民黨團封鎖立法院內政委員會，1分鐘強行通過「選罷法」罷免門檻加嚴版本，全員直衝立法院長韓國瑜辦公室高喊「還我國會民主」，豈料韓失去蹤影，現場綠委痛批「院長上班了嗎？還在睡阿」，隨後綠委兵分兩路，不只在會客室等待，也派員前往院長官邸堵人。

見綠委苦尋無果，立法院秘書長周萬來隨即代表韓國瑜出面說明，稱他已聯繫韓國瑜辦公室主任，但至今聯絡不上，他並強調，立院原則上不介入委員會的議事行為，但民進黨團書記長蔡易餘反問「沒有進去怎麼會有議事行為」。

民進黨團幹事長吳思瑤說明，民進黨團總召柯建銘已致電韓國瑜，請韓主持公道，要求針對上午內政委員會失序狀況、會議無效，即刻召集朝野協商做出明確處置。周萬來說，強調委員會發生的情況，院方都會了解並向院長報告，至於後續如何處理尚有黨團協商機制。

針對遭民進黨團批評失職，周萬來則否認，「我沒有失職，幕僚長有幕僚長的業務」。

民進黨團書記長蔡易餘稍早也率隊將象徵將人民罷免權關進鳥籠的「罷免鳥籠」前往院長官邸尋找韓國瑜。記者曾原信／攝影
民進黨團書記長蔡易餘稍早也率隊將象徵將人民罷免權關進鳥籠的「罷免鳥籠」前往院長官邸尋找韓國瑜。記者曾原信／攝影
多名民進黨立委在立法院會客室等待韓國瑜回來。記者曾原信／攝影
多名民進黨立委在立法院會客室等待韓國瑜回來。記者曾原信／攝影

排黑條款 選罷法

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