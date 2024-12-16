快訊

敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 稱離境「非事前計畫」：是俄羅斯要求

嘉南地震今年暴增4倍 專家曝關鍵原因：「1地區」值得觀察

聽新聞
0:00 / 0:00

速戰速決選罷法「加1」 傅崐萁：捍衛人民的託付跟權益

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，守護主席台，讓內委會順利開會，這也是一種民權的伸張。記者王千豪／攝影
國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，守護主席台，讓內委會順利開會，這也是一種民權的伸張。記者王千豪／攝影

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法，國民黨立院黨團速戰速決，在民進黨立委無法參與會議情形下，僅用3分鐘就將法案送出委員會。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，守護主席台，讓內委會順利開會，這也是一種民權的伸張。

內委會散會後，國民黨團舉行記者會說明。傅崐萁表示，民進黨昨晚就有黨團幹部帶著民進黨立委，在內政委員會門口擺拍，表示要抗爭到底，讓委員會沒有辦法開會，全面恫嚇在野黨，所以今天激起公憤，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，守護好主席台，這也是一種民權的伸張。

傅崐萁說，今天終於有一個不被民進黨占據主席台、禁錮議事人員的委員會，能夠順利圓滿的開完會，希望民進黨放下屠刀立地成佛，讓大家好好開會才是民主，也希望國家能夠重回陽光普照，讓國會所有的議事都能夠順暢的舉行。

國民黨團書記長林思銘提到，南韓總統尹錫悅被彈劾清楚的告訴我們政府，面對人民的訴求、面對人民的主張，請不要動輒以專制獨裁的方式來沒收人民的意志；尹錫悅用反民主的方式對抗國會、對抗民意，反而受到民意的反噬，所以他正告民進黨政府，今日的韓國，很有可能就是明日的台灣。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨不管在院會或在委員會，一向是採取只要不願意通過的法案，就霸占主席台，任意的癱瘓議事，這幾次的院會，甚至把門鎖住，不讓立法院長韓國瑜進來開會，前台用暴力癱瘓議事，在大家看不到的協商室裡面，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤用威脅的口氣向韓院長說「我不能夠保證你的安全」，如今民進黨卻指控國民黨「國會戒嚴、霸凌民主」，民進黨團為挺戒嚴文道歉了嗎？

國民黨立委羅智強也說，尹錫悅是民進黨的照妖鏡，不思治國，只會抹紅，民進黨跟尹錫悅一模一樣，掩護貪腐、癱瘓國會，尹錫悅簡直就是民進黨的化身，所以當尹錫悅宣布戒嚴，民進黨第一時間歡欣鼓舞的發文力挺，就是因為尹錫悅完全說出了民進黨心中的話，做出了民進黨想做的事，這就是民進黨的本質。

國民黨立委許宇甄奉勸民進黨立即懸崖勒馬，回歸執政本分。她強調，執政者應該謙抑自重，尊重民意，停止煽動群眾挑起衝突，停止干預國會正常運作；南韓的經驗已經為我們敲響了警鐘，執政黨若繼續忽視治國責任，最終將面臨人民的審判。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

影／選罷法3分鐘送出委員會 民進黨立委找不到韓國瑜陳情

民進黨團譴責火速初審通過選罷法 要求韓國瑜出面

陸籍老翁搭郵輪腦中風急送花蓮慈濟 議員：家屬申請赴台困難

選罷法闖關失敗傅崐萁發飆 綠委：有些話講給韓國瑜聽

相關新聞

斥藍強推選罷法修正 陳冠廷：恐牴觸釋字第499號精神

國民黨立委今天在立法院內政委員會火速完成「選罷法」修正草案，綠委卻不得其門而入。民進黨立委陳冠廷引述大法官釋字第499號...

不滿藍強推選罷法 民進黨團：無效會議審查報告不得送出

為抗議國民黨立院黨團封鎖內政委員會，1分鐘內初審通過攸關罷免門檻加嚴的「選罷法」修法版本，民進黨要求立法院長韓國瑜主持公...

選罷法初審爭議綠委討公道 韓國瑜：會通盤了解

立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委搶先占領主席台，火速完成初審並宣布散會，民進黨立委不...

選罷法「加1」火速初審 林右昌點名朱立倫道歉

立法院內政委員會今天在國民黨團主導下，火速初審完成選罷法「加1」修正版本，民進黨立委卻不得其門而入。民進黨秘書長林右昌下...

傳不處理選罷法修正引不滿 韓國瑜：朝野講好20日處理

立法院13日院會處理「公職人員選舉罷免法」連署加嚴的修正案，藍營傳出對立法院長韓國瑜不滿聲音。韓國瑜今天表示，這兩天沸沸...

綠抗議藍強硬通過選罷法 拒絕朝野協商抗議

民進黨抵制朝野協商！立法院16日下午進行朝野協商，但民進黨團抗議國民黨早上不讓立委到內政委員會開會，並將《選罷法》強渡關山送出委員會進協商…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。