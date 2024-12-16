控藍搞戒嚴「1分鐘閹割民權」 綠衝韓國瑜辦公室討公道

「國會戒嚴！霸凌民主！」民進黨立院黨團不滿國民黨團只花1分鐘便完成攸關罷免門檻的選罷法修正草案審查，綠委卻不得其門而入，眾人在議場前口號喊得震天價響，強力譴責國民黨1分鐘閹割民權，呼籲社會大眾站出來捍衛自身權利，會後更直衝立法院長韓國瑜辦公室討公道。

立法院內政委員會今再排審選罷法「加一」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委前一天深夜便將走廊堵成單一出入口，並布下重兵不讓綠委進入走廊，雙方數度爆發推擠衝突，藍委也順利搶占主席台。上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過、9時3分宣布散會。

民進黨團幹事長吳思瑤遺憾表示，國民黨惡意鎖門、擋人，不讓民進黨立委入內開會，是立法院「前無古人後無來者的失序情況，是在搞國會戒嚴嗎？徐欣瑩擔任內政委員會召委，前後只用1分鐘強推選罷法、沒收罷免，1分鐘閹割民權，全社會都怒了，民進黨嚴正譴責。

吳透露，昨夜至今民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召傅崐萁不斷保持通聯，柯表達選罷法不能踐踏程序正義，傅崐萁今晨卻拿著對講機遙控藍委，將綠委擋在走廊外，「為何韓國瑜當家的立法院，從上會期國會擴權到這會期選罷法、財劃法，再再發生程序不正義，過水又快轉？」

民進黨團書記長蔡易餘痛批，國民黨團1分鐘審完法案、3分鐘宣布散會，有史以來沒看過國會把不同聲音阻擋在會議室外，人民罷免權就這樣被沒收，大家聽得下去嗎？過去半分鐘過服貿也沒那麼誇張，國民黨搞國會戒嚴、封鎖人民聲音，人民會憤怒會站出來。

「只有他們的球員可以參加比賽，台灣隊都不能參加比賽，永遠都是他贏！」民進黨內政委員會召委張宏陸直言，選罷法修正比國會擴權還更誇張，呼籲全台灣人民站出來、當裁判，不該讓罷免權利就此被沒收，民進黨今天所做的都是要捍衛人民權利。