影／選罷法藍綠短兵對決 3分鐘成功出委員會

藍白聯手《選罷法》修法3分鐘出委員會！內政委員會16日清早審《選罷法》罷免+1票條款，民進黨立委雖從15日深夜就守在內政委員會門口，但因為中途退出遭到國民黨團反攻成功，因此雙方近20位立委立委卡在內政委員會2樓的走廊互相對峙，中途起多波衝突。最後徐欣瑩宣布將《選罷法》送出委員會，進入朝野協商，3分鐘即散會。民進黨立委隨後進入委員會辦公室抗議，高喊「會議無效」。

內政委員會爆發推擠

立法院內政委員會16日排審《選罷法》修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。民進黨立委15日深夜守在內委會門口，但中途撤離，國民黨立院黨團拂曉出擊，趁機占領內委會走道，綠委清晨返回現場，雙方爆發叫囂與推擠戰。

國民黨佔領主席台後，並派葉元之、邱鎮軍、林沛祥、徐巧芯與廖先翔等多位立委堵住內政委員會走廊，國民黨立委高喊讓議事人員進去，藍委翁曉玲則說「不要擠」，民進黨立委則高喊「我們要簽到」，翁曉玲隨後與民進黨立委黃捷疑似因為推擠，互相指控對方動手。

綠批藍不給簽到

民進黨立委李坤城多次高喊「國民黨不要再擠」，民進黨立委陳亭妃則高喊「巧芯、林思銘一直拉我」。

當議事人員進場的時候，就是民進黨立委想要攻入的時機，國民黨立委一邊掩護議事人員進入，一邊阻擋民進黨立委，雙方在8點45左右再次發生推擠。由於法定開會時間是9點，民進黨立委持續高喊「我們要開會」、「連簽到都不行嗎？」、「不要再擠了」。

選罷法送出委員會

隨後9點鐘一到，民進黨立委高喊「阻止別人開會，會議無效」，但內政委員會召委徐欣瑩同時卻已宣布開會，黨團幹事長吳思瑤高喊「有異議，會議無效」，但因為雙方都卡在走廊，徐欣瑩隨即宣布散會。但前方藍綠立委卻又爆發更嚴重推擠。

「太誇張了，沒有人這樣搞的啦！」民進黨立委蔡易餘不滿指出，根本不知道國民黨開了什麼會，連程序發言的機會都沒有，多位立委揚言要去找立法院秘書長周萬來申訴，但隨後多位綠委高喊口號後，便離開了內政委員會。

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