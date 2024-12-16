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選罷法3分鐘出委員會 徐欣瑩：不能讓國會停擺

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法「加1」版，即罷免票數須高於當選票數。內委會召委徐欣瑩在國民黨立委的掩護下，全案保留送出委員會，民進黨立院黨團高喊會議無效。徐欣瑩表示，民進黨搬走電腦不給開會才是問題，他們不能讓國會停擺。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法「加1」版，即罷免票數須高於當選票數。內委會召委徐欣瑩在國民黨立委的掩護下，全案保留送出委員會，民進黨立院黨團高喊會議無效。徐欣瑩表示，民進黨搬走電腦不給開會才是問題，他們不能讓國會停擺。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法「加1」版，即罷免票數須高於當選票數。內委會召委徐欣瑩在國民黨立委的掩護下，3分鐘宣布全案保留送出委員會，民進黨立院黨團高喊會議無效，揚言要找立法院秘書長周萬來討說法。徐欣瑩表示，民進黨搬走電腦不給開會才是問題，他們不能讓國會停擺。

國民黨立委拂曉出擊，成功占領內委會外的走道，並築起一道人牆，隔絕民進黨立委進入內委會，過程中爆發數波推擠衝突，但國民黨立委持續堅守到會議結束。9時一到，徐欣瑩立即宣布開會，並宣布全數條文保留協商，3分宣布散會。此時，綠委湧入會議室拍桌高喊會議無效。

徐欣瑩表示，民進黨昨天不知道利用什麼時候，把內委會的電腦搬走，不給開會，這才是問題，而且他們保留送黨團協商，並沒有強行通過任何一個法條。

徐欣瑩也質問民進黨，為什麼在國為殿堂要常常阻撓議事，不給開會，不是霸占主席， 就是漏夜搬走委員會的電腦，這點請民進黨向國人說明。

徐欣瑩強調，他們希望議事程序可以持續、可以正常進行，今天會這樣也是不得已，因為民進黨不給開會、霸占主席台、干擾議事，但他們不能讓國會停擺。至於會議是否有效，徐欣瑩說，大家去看議事規則，已達法定人數，而且在正確的時間開會，她也正式宣布了。

排黑條款 選罷法

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