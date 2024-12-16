影／藍營速戰速決 選罷法「加1」開會3分鐘就送出委員會

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委清晨封鎖立法院內政委員會走廊，並順利搶占主席台，不讓綠委阻擋議事，雙方在場外僵持長達2小時。早已進入會場的召委徐欣瑩9時2分宣布初審通過、3分宣布散會。

綠委隨後進入敲桌高喊會議無效，揚言要找立法院秘書長周萬來主持公道，但藍委已人去樓空。