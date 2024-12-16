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影／藍營速戰速決 選罷法「加1」開會3分鐘就送出委員會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
趁場外朝野尚在僵持，早已進入會議室的立法院內政委員會召委徐欣瑩9時2分宣布初審通過、3分宣布散會。圖／摘自國會直播
趁場外朝野尚在僵持，早已進入會議室的立法院內政委員會召委徐欣瑩9時2分宣布初審通過、3分宣布散會。圖／摘自國會直播

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委清晨封鎖立法院內政委員會走廊，並順利搶占主席台，不讓綠委阻擋議事，雙方在場外僵持長達2小時。早已進入會場的召委徐欣瑩9時2分宣布初審通過、3分宣布散會。

綠委隨後進入敲桌高喊會議無效，揚言要找立法院秘書長周萬來主持公道，但藍委已人去樓空。

徐欣瑩上午9時宣布開會，隨即展開選罷法修正的逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商。她隨即表示，討論事項1至6項審查完竣，擬具審查報告提報院會討論，院會討論前須經黨團協商，由於民進黨立委不得其門而入，因此無異議通過，隨即在9時3分宣布散會。

綠委隨後進入敲桌高喊會議無效，但藍委已人去樓空。記者黃婉婷／攝影
綠委隨後進入敲桌高喊會議無效，但藍委已人去樓空。記者黃婉婷／攝影

排黑條款 選罷法

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