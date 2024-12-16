朝野再戰選罷法 藍委搶先進會議室綠委不得其門而入

立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委昨天深夜就到內政委員會會議室外，將走廊堵成單一出入口，民進黨立委今天清晨6時動員，發現進不了會議室，爆發推擠衝突。

立法院內政委員會今天再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘與立委沈發惠、鍾佳濱、黃捷等人，昨天晚間9時許在內政委員會所在的立法院紅樓202會議室外集結，並表示將「力擋選罷法、夙夜匪懈」。

但據不願具名的民進黨立委透露，昨天晚間行動只是「欺敵」，並未在現場守夜。而國民黨立委則在昨天深夜就到會議室外，將走廊的一側封死，只留下單一出入口；今天上午6時民進黨團立委甲動到場時，發現進不了會議室，雙方爆發口角衝突。

直到今天上午8時，包括內政委員會召委徐欣瑩等部分國民黨立委，已先進入會議室內，而民進黨立委及議事人員則在門外，雙方爆發數波推擠衝突，但仍無法進入會議室簽到、開會。吳思瑤說，立法院不是國民黨的，「為什麼不讓我們開會」，國民黨怕開會。