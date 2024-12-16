快訊

敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 稱離境「非事前計畫」：是俄羅斯要求

嘉南地震今年暴增4倍 專家曝關鍵原因：「1地區」值得觀察

朝野再戰選罷法 藍委搶先進會議室綠委不得其門而入

中央社／ 台北16日電

立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委昨天深夜就到內政委員會會議室外，將走廊堵成單一出入口，民進黨立委今天清晨6時動員，發現進不了會議室，爆發推擠衝突。

立法院內政委員會今天再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘與立委沈發惠、鍾佳濱、黃捷等人，昨天晚間9時許在內政委員會所在的立法院紅樓202會議室外集結，並表示將「力擋選罷法、夙夜匪懈」。

但據不願具名的民進黨立委透露，昨天晚間行動只是「欺敵」，並未在現場守夜。而國民黨立委則在昨天深夜就到會議室外，將走廊的一側封死，只留下單一出入口；今天上午6時民進黨團立委甲動到場時，發現進不了會議室，雙方爆發口角衝突。

直到今天上午8時，包括內政委員會召委徐欣瑩等部分國民黨立委，已先進入會議室內，而民進黨立委及議事人員則在門外，雙方爆發數波推擠衝突，但仍無法進入會議室簽到、開會。吳思瑤說，立法院不是國民黨的，「為什麼不讓我們開會」，國民黨怕開會。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

吳思瑤喊三法綠白合作 李彥秀：想裂解在野監督力量

一貫道3人赴陸被捕 吳思瑤喊話蔣萬安藉雙城論壇抗議

裂解在野…吳思瑤批藍惡修3法案 喊話白可合作

吳思瑤：藍強推三大爭議法案 願和白理性討論

相關新聞

斥藍強推選罷法修正 陳冠廷：恐牴觸釋字第499號精神

國民黨立委今天在立法院內政委員會火速完成「選罷法」修正草案，綠委卻不得其門而入。民進黨立委陳冠廷引述大法官釋字第499號...

不滿藍強推選罷法 民進黨團：無效會議審查報告不得送出

為抗議國民黨立院黨團封鎖內政委員會，1分鐘內初審通過攸關罷免門檻加嚴的「選罷法」修法版本，民進黨要求立法院長韓國瑜主持公...

選罷法初審爭議綠委討公道 韓國瑜：會通盤了解

立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委搶先占領主席台，火速完成初審並宣布散會，民進黨立委不...

選罷法「加1」火速初審 林右昌點名朱立倫道歉

立法院內政委員會今天在國民黨團主導下，火速初審完成選罷法「加1」修正版本，民進黨立委卻不得其門而入。民進黨秘書長林右昌下...

傳不處理選罷法修正引不滿 韓國瑜：朝野講好20日處理

立法院13日院會處理「公職人員選舉罷免法」連署加嚴的修正案，藍營傳出對立法院長韓國瑜不滿聲音。韓國瑜今天表示，這兩天沸沸...

綠抗議藍強硬通過選罷法 拒絕朝野協商抗議

民進黨抵制朝野協商！立法院16日下午進行朝野協商，但民進黨團抗議國民黨早上不讓立委到內政委員會開會，並將《選罷法》強渡關山送出委員會進協商…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。