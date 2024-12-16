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影／藍委搶先機拚選罷法闖關 進入會議室卻發現電腦全消失

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委數度欲突破藍委防線但無功而返。記者曾原信／攝影
民進黨立委數度欲突破藍委防線但無功而返。記者曾原信／攝影

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委布下重兵，一早便佔領內政委員會走廊不讓綠委入內，雙方自清晨7時對峙至今，爆發多起推擠衝突；不過，儘管已有議事人員、藍委進入會議室，卻發現開會電腦不翼而飛，資料也消失，正研議如何讓會議順利進行。

民進黨立委昨夜先行場勘，但未徹夜防守，似乎是故意使出欺敵戰術，而國民黨立委則拂曉出擊，深夜就帶著睡袋、躺椅在現場防守，清晨時搬會議桌封鎖走廊另個出口，只留下一個通道，再以膠帶封門，幾名身材壯碩的藍委也守在唯一的走廊出口，就是不讓綠委順利進來。

綠委抵達現場時，不斷高喊「國民黨戒嚴」、「我要開會」、「國民黨怕罷免」，並數度試圖突破藍營「人牆」卻無功而返，藍綠雙方直到8時30分許，仍僵持在內政委員會外走廊，雙方對峙時間來到1個半小時，朝野不斷互嗆「國民黨怕罷免」、「民進黨偷電腦」，氣氛相當火爆。

朝野自7時對峙至今，雙方數度爆發肢體推擠衝突。記者曾原信／攝影
朝野自7時對峙至今，雙方數度爆發肢體推擠衝突。記者曾原信／攝影
藍委甲級動員，近乎全員在內政委員會前走廊戒備。記者曾原信／攝影
藍委甲級動員，近乎全員在內政委員會前走廊戒備。記者曾原信／攝影
國民黨立委拂曉出擊，清晨就部署身材壯碩的藍委在內政委員會走廊防止民進黨立委進入會場佔領主席台。記者曾原信／攝影
國民黨立委拂曉出擊，清晨就部署身材壯碩的藍委在內政委員會走廊防止民進黨立委進入會場佔領主席台。記者曾原信／攝影

排黑條款 選罷法

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