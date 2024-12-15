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朝野再戰選罷法！綠委夜守立院喊「誓死捍衛罷免權」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委夜守立法院內政委員會，誓言擋下剝奪人民罷免權的選罷法修正。摘自黃捷臉書
民進黨立委夜守立法院內政委員會，誓言擋下剝奪人民罷免權的選罷法修正。摘自黃捷臉書

立法院內政委員會明早將再度排審攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，國民黨團力拚本會期內完成三讀，民進黨團則喊出全力阻擋，「文攻武鬥」都來，預料朝野將有衝突。多名民進黨立委稍早已抵達內政委員會現場，高喊「捍衛人民罷免權，絕不退讓」。

繼在野力拚修正選罷法，要求罷免連署要附身分證影本後，國民黨團再出招，內政委員會本周一再排選罷法修正「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數，這次會議將進行逐條審查，且開會時間將從上午9時至議程處理完竣，朝野衝撞箭在弦上。

為防止國民黨強行闖關「選罷法」，民進黨立委黃捷晚間9時許在社群平台發文，並PO出與張宏陸、林楚茵、張雅琳、范雲、沈伯洋、王義川、李坤城、徐富癸、陳俊宇與賴瑞隆等人守在立法院內政委員會門口的影片，眾人高喊「誓死守護罷免權！」

民進黨立委、黨團書記長蔡易餘也發文，PO出與黨團幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱、沈發惠的合照，內文稱「雖然天氣很冷，但更是擔心明天的選罷法，剝奪人民罷免權的法案絕對不能讓藍白強行通過」。他說，與其憂心，還不如來立法院委員會看看狀況，思索明天如何議事攻防。

排黑條款 選罷法

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