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藍委：賴清德轉移im.B案焦點 政治性修法
立法院上周三讀「排黑條款」，除了涉終身限制參政權、有違憲疑慮，連綠營也質疑。在野立委認為，後續若有人民提起憲法訴訟，就看憲法法庭如何裁決。
民進黨主席賴清德昨出席台大「校園馬拉松」活動時表示，他就任黨主席後，已經提高排除黑金槍毒的人，立法院日前更進一步規定，涉及黑金槍毒的人不能參選，這是執政黨展現願意負責面對的態度。
國民黨立委賴士葆表示，選罷法修惡完全是賴清德為了轉移im.B詐騙案的焦點，這次完全是政治性修法，若受害者認為權利受損，可向大法官聲請釋憲。
有藍營立委認為，陳水扁若要聲請釋憲，還是有機會的；不過這項修法在社會輿論，是高度支持的，後續就交憲法訴訟處理。
民眾黨團幹事長張其祿說，這次修法確實可能逾越人民參政權，「兩大黨好像修得很高興，本質上可能最終是完全白忙一場」，因為這個修法本身就是違憲。時代力量黨團副總召陳椒華說，支持黑金退出政治場域，黨團在排黑條款有提自己修法版本，希望在不違憲前提下排除黑金政治，修法更完善。
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