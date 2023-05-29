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反對擴大排黑 柯文哲：乾脆犯個小罪，全部槍斃

聯合報／ 記者林銘翰陳秋雲劉柏均／連線報導
台灣民眾黨主席柯文哲昨天出席2024校園總統馬拉松發表演講，並和學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等相關問題。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲昨天出席2024校園總統馬拉松發表演講，並和學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等相關問題。記者邱德祥／攝影

立法院上周三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案，明定曾犯黑金槍毒等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選。台灣民眾黨主席柯文哲昨天說，他個人反對這項修法，如果只要曾經犯罪，從此就要在社會隔絕，「乾脆犯個小罪，全部槍斃就好」。

柯文哲昨天出席「二○二四校園總統馬拉松」活動，他在接受學生提問時指出，有人說民眾黨在南部都提名黑道，但民眾黨都是相對盡力去做，「因為我是醫生出身，不管他是什麼樣的人，我們都希望他可以向善」。

立法院通過排黑條款，加入民眾黨的金門縣長陳福海無法競選連任。柯文哲表示，不贊成訂太多特別法，不管什麼事都不要「因人設事」；判決就有褫奪公權，用這制度就好，何必特地把某幾條罪名拉出來，況且修正條文增列「判刑十年以上尚未定讞者」，好像違反無罪推定法律基本常識，「坦白講，這修法有點怪怪的」。

柯文哲說，大家小時候都念過「悲慘世界」的故事，「為什麼要讓一個人永遠沒辦法在社會翻身？不能因為認為這些人沒有用，所以就要把他們與世隔絕。」

近來引發討論的im.B詐騙案，柯文哲說，台灣打詐會失敗，很大的關鍵是「到底有沒有要辦」，如林秉樞案，只要查清楚金流動向，「就能把新潮流一網打盡」，可是國家不敢辦。

選罷法 排黑條款 柯文哲 陳福海 林秉樞

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