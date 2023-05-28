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排黑條款惹議 蔡易餘：退黨可嗎？

聯合報／ 記者林縉明蔡晉宇陳苡葳陳雅玲張已亷潘欣中／連線報導
民進黨立委蔡易餘。記者陳正興／攝影
民進黨立委蔡易餘。記者陳正興／攝影

立法院前天三讀通過「公職人員選舉罷免法」，民進黨內仍有不滿情緒，民進黨立委蔡易餘昨在臉書留言，「這輩子最討厭民進黨的一天」、「那我退黨可以嗎」，排黑條款讓立委蘇震清無法繼續參選，蘇昨表示，「我絕不低頭」，會在一周內報告是否由兒子蘇孟淳參選立委。民進黨總統參選人賴清德昨表示，選罷法對打擊黑金槍毒非常有用，「這就是民進黨的責任」。

選罷法排黑條款過關後，蔡易餘昨凌晨在臉書表示，「那我退黨可以嗎」引發關注，蔡表示，前天通過選罷法三讀，把排黑條款納入，展現立委高度立法自主，把一審判決還沒定讞，只要十年以上刑期就終身不得選舉，人民參政權要平衡，充分感受到立法權相當大。

蔡易餘還說，發文是警惕立法權也要被節制，前天是美好的一天，請外界不要錯誤連結，很高興這樣法案在擔任立委任內通過。但其他綠委解讀，蔡是用反諷的口吻在表達對排黑條款的不滿。

無黨籍但泛綠色彩鮮明的蘇震清以及高雄市前議員陳致中，都因排黑條款不能再選。蘇震清昨說，修這條法律太過了，是包山包海有違憲之虞，「我絕不低頭」，會在一周內向鄉親報告是否由蘇孟淳參選立委。黨內認為，若蘇孟淳「代父出征」，與綠營提名者黨內互打，勢必衝擊綠營屏東選情。

賴清德昨天出席雲林「信賴之友會」成立表示，立法院最近三讀通過修正組織犯罪法和選罷法，除加重刑責，最重要就是曾犯過組織犯罪法的人不能參選公職，對打擊黑金槍毒非常有用，「這就是民進黨的責任」，希望大家繼續支持。

不過，賴清德昨率雲林縣黨公職的造勢場合上，上月因涉貪遭雲林地檢署提起公訴的褒忠鄉長陳建名，也站在賴的身後，引發矚目。

面對黨內對於選罷法修法有不滿，行政院副院長鄭文燦昨表示，選罷法修正提高排黑條款標準，是為了回應社會期待，「這點全黨是有共識的」，所以表決是一致行動，並沒不同看法，當然在法理爭辯上，容許有不同意見，「這個是很正常的」。

選罷法 排黑條款 蔡易餘 蘇震清 陳致中

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