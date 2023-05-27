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「排黑條款」斷蘇震清連任路 綠營同選區對手許展維這樣看

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣第2選區無黨籍立委蘇震清因選罷法「排黑條款」出局，民進黨提名立委參選人許展維今天說，法案在前行政院長蘇貞昌任內就排定審理，未來各黨派更應該引以為戒，政治人物能更清廉參與政治。記者潘欣中／攝影
屏東縣第2選區無黨籍立委蘇震清因選罷法「排黑條款」出局，民進黨提名立委參選人許展維今天說，法案在前行政院長蘇貞昌任內就排定審理，未來各黨派更應該引以為戒，政治人物能更清廉參與政治。記者潘欣中／攝影

立法院昨天三讀通過選罷法修法新增「排黑條款」規定，現任屏東第2選區的無黨籍立委蘇震清，去年7月因SOGO索賄案一審被判刑10年無法再選連任，他今天召開記者會指違反無罪推定，有違憲之虞；同選區民進黨提名參選人縣議員許展維說，法案在行政院前院長蘇貞昌任內就排定審理，未來各黨派更應該引以為戒，政治人物能更清廉參與政治。

許展維說，民進黨創黨精神是「清廉勤政愛鄉土」，賴清德主席上任後展現反黑金決心，法案在前行政院長蘇貞昌任內就排定審理，在未來各黨派參與政治活動的公職人員應該引以為戒，讓台灣未來政治人物清廉參與政治。

蘇震清的叔叔是前立法院長蘇嘉全，本屆以無黨籍挑戰「4連霸」立委轉戰屏南2選區，在民進黨禮讓不推候選人下，擊敗國民黨周佳琪；2020年因SOGO索賄案被法院裁定收押禁見遭民進黨停權，2021年2月26日宣布退黨，民進黨本屆不再禮讓，提名前民進黨屏東縣黨部主委、3屆縣議員許展維，國民黨人選仍未定，將以徵召方式推出最強候選人。

屏東第2選區是「蔡英文總統的故鄉」，選民結構綠大於藍，長期是綠營的囊中物，下屆民進黨已不再禮讓，國民黨在去年底九合一大選該選區選票成長後，也不會缺席，預估是「三腳督」激戰局面， 在蘇震清昨天因「排黑條款」出局後，將回歸藍綠對決局面；蘇出局後對選情的影響，許展維說，身為民進黨提名的立委參選人，無論對手發生什麼狀況，自己還是按表操課，一步一腳印來爭取地方鄉親認同，也是他應該做的事。

選罷法 排黑條款

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