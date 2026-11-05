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【軍情+】直擊飛安最後一道防線！開箱飛機攔截系統與機場專用消防車

聯合報／ 記者徐宇威蔣宗裕賴怡均黃靖雯／即時報導

當空軍戰機遭遇緊急狀況落地時面臨失控危機，地面有哪些關鍵設備能第一時間守護飛行員與戰機的安全？

這集「軍情+」帶大家首度揭開戰機落地後的「關鍵保命裝備」—跑道升降式攔截系統（BAK-12 / BAK-14）與跑道末端攔截網（BAK-15）！從 BAK-12 超大煞車盤的減速原理、橡膠「甜甜圈」的鋼索布放，到攔截網剪開後的繁複善後，帶您一探地勤與基地勤務大隊如何默默築起飛航安全的堅實後盾！同場加碼開箱專為機場緊急事故打造的滅火神車——Striker 3000 機場型消防車！正中間駕駛座特殊設計，加上配備熱像儀、照明燈，更有車前與車頂兩座水砲，能以每分鐘最高 6000 加侖的水量與消防泡沫進行大面積火場壓制與油火阻絕。

🎥 本集特別體驗：【記者 20 公斤全副武裝體驗】

在機場當消防班，可不是坐在消防車裡噴噴水那麼簡單！聯合報軍事記者親自挑戰穿上重達約 20 公斤的全套消防裝備與空氣瓶，體驗消防隊員搶救訓練的真實體感與沉重負擔。

【本集重點與精彩課目】

🚒 Striker 3000 機場消防車： 車前轉塔 vs 車頂水砲出水量與作戰功能拆解

👨‍🚒 全套裝備實穿體驗： 20公斤消防衣+氣瓶，體驗消防員穿越濃煙烈焰的辛勞

🛬 飛機攔截系統解密： 升降式攔截索（BAK-14）與 BAK-12 超大煞車盤減速機制

🕸️ 跑道最後一張王牌： BAK-15 攔截網強制減速與後續繁複善後工程

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【軍情+】直擊<a href='/search/tagging/2/飛安' rel='飛安' data-rel='/2/103508' class='tag'><strong>飛安</strong></a>最後一道防線！開箱跑道飛機攔截系統與機場專用消防車
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