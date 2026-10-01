【軍情+】步兵武器之王 直擊M2機槍與Mk19榴彈發射器 震撼高速攝影！

步兵槍王是誰？誰的火力最大？沒想到居然是最資深的那~把槍！

軍武界有個傳說，當世界末日來臨時，能留到最後的，一個叫做蟑螂，另一個就叫作：M2重機槍！

這把歷經二戰、韓戰、越戰，甚至近代的所有戰爭無役不與的武器。

從二戰前夕的M4戰車到現在的M1A2T戰車，這把俗稱50機槍的M2重機槍不只是陣地防護的要角，也是主力戰車的重要配角。

另外從越戰開始大量採用的Mk19榴彈發射器(榴彈機槍)，由於榴彈速度慢，在空中形成拋物線行進，雖然仍被列為直射武器，但卻有著曲射武器的特色，它又是如何帶給部隊高效率的火力支援？

這集「軍情+」不只帶給你直彈的震撼，也同步加碼使用高速攝影，一探兩大步兵兵器之首的火力奧秘。YouTube聯合影音udn video頻道推出原創影音內容，更多影音內容，歡迎訂閱YouTube聯合影音頻道。