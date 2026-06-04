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【軍情+】當兵必經下基地2.0版，一探CTC2.0跟以前有什麼不同？

聯合報／ 記者徐宇威蔣宗裕賴怡均黃靖雯／即時報導
【軍情+】EP.39 當兵必經下基地2.0版，一探CTC2.0跟以前有什麼不同？
【軍情+】EP.39 當兵必經下基地2.0版，一探CTC2.0跟以前有什麼不同？

本集帶你一探陸軍最新一梯次「CTC 2.0（Combat Training Center 2.0）」基地訓練內容，相較過去傳統5天4夜戰術測驗，新制基地訓練大幅調整為更貼近實戰節奏的模式，不僅將戰術鑑測延長至「10天9夜」，更採取24小時不間斷、無劇本的持續對抗方式，強化部隊在高壓與不確定戰場環境下的應處能力。

在操演過程中，由北測中心編組的假想敵部隊持續以小部隊襲擾、夜間突襲及無人機攻擊等方式，對受測單位施加高密度壓力。配合OCT（觀察管制訓練官）即時調整狀況與判定戰損，使整體訓練更貼近真實戰場的不確定性。

此外，受測部隊需在野外長時間駐防，實施輪值警戒與有限休息機制，對官兵體能、精神集中度與戰場抗壓能力皆形成長時間考驗，也凸顯現代戰場對「持續作戰能力」的要求。

本集將帶你快速掌握：

✔ CTC 2.0新制基地訓練架構調整

✔ 10天9夜24小時不間斷對抗模式

✔ 假想敵與無人機威脅的實戰化設計

✔ 官兵在高壓環境下的實際應處狀況

這集軍情＋就帶您看，在今年新式基地測考(CTC2.0)，10天9夜不中斷的測驗中，砲兵部隊如何進行他們的打帶跑戰術。

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陸軍 當兵

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