【看！新聞】胃麻痺、突發性失明！？美國爆瘦瘦針大規模訴訟

號稱躺著就能瘦的瘦瘦針風靡全球，台灣跟風才剛起步，英國卻通報多起相關死亡案例，以及上千例的胰臟炎案例。而在美國甚至有4400位施打瘦瘦針的患者，對藥廠提起大規模傷害訴訟。

世界衛生組織WHO在2025年底首度發佈瘦瘦針腸泌素藥物GLP-1的用藥指引，但是嚴重副作用的案例時有所聞。根據根據USA Today今日美國的報導，2023年以來，美國提告藥廠的患者累計達4400人，年齡從18歲到87歲都有，其中多達75%的原告出現胃麻痺症狀，18%有腸阻塞症狀、甚至結腸破裂必須動手術，另外有8%出現嚴重嘔吐、腹痛需要住院。

美國的案例當中，也有人出現其他併發症，像是嚴重視力變化、突發性失明、色盲、視神經喪失，以及血栓、肺栓塞和胰臟炎。

台灣才剛進入瘦瘦針風潮的起步階段，由於瘦瘦針屬於「處方用藥」，建議透過醫師評估個人體質，用藥才會安全。這集【看！新聞】三分鐘一起了解。

YouTube聯合影音udn video頻道推出原創影音內容，更多影音內容，歡迎訂閱YouTube聯合影音頻道。(https://www.youtube.com/@udn-video)