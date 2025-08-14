聽新聞
【看！新聞】核能 vs. 綠電 專家剖析台灣能源之路
2018年「以核養綠」公投通過後，政府仍宣示2025非核家園的政策目標不變，顯示公投結果對政策毫無約束力，引發核電存廢的長期爭議。
重啟核三公投將在8月23日投票，再生能源的發電量能解決台灣能源短缺的問題？台灣再生能源近來不被看好的趨勢中，綠能政策從失衡到重建，該如何具體落地？本集【看！新聞】邀請專家從多面向共同討論，讓觀眾一次了解。
