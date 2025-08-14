【看！新聞】核能 vs. 綠電 專家剖析台灣能源之路

快訊

聯合報／ 記者蔣宗裕石偉民陳聖文龔盈全毛昱棋任忠泰莊昭文宋良義黃奕勳張善寧黃靖雯賴怡均／即時報導
2018年「以核養綠」公投通過後，政府仍宣示2025非核家園的政策目標不變，顯示公投結果對政策毫無約束力，引發核電存廢的長期爭議。

重啟核三公投將在8月23日投票，再生能源的發電量能解決台灣能源短缺的問題？台灣再生能源近來不被看好的趨勢中，綠能政策從失衡到重建，該如何具體落地？本集【看！新聞】邀請專家從多面向共同討論，讓觀眾一次了解。

核三重啟 總統表態不同意

民眾黨力拚核三重啟公投突破門檻 「從核說起」戶外展覽西門町登場

賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

回批民進黨將「非核家園」當迷信狂熱 民眾黨：意識形態綁架台灣

