【軍情+】沒玩過空中加油？別說你飛行技術好！

這集【軍情+】來體驗國軍目前沒有的戰術科目「空中加油」！

空中加油分為硬管的飛椼式(flying boom)與軟管的飛錨式(probe and drogue)，外觀不同，加油操作邏輯也不同。這回我們再度造訪EP.24裡的模擬座艙，在台灣用VR實境體驗僅有赴美受訓戰機飛行員才能體驗到的特殊科目吧！

