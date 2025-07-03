【軍情+】EP.28 菜雞就得抗9G！獨家揭密空軍新版抗G訓練與新款離心機
今年開始，空軍的飛行學員最快在基本組結訓前，必須通過9G-15秒的高級抗G訓練。
隨著F-5戰機與AT-3高級教練機的退役，未來空軍飛行員的養成，將邁入一機種、二階段的制度。隨著勇鷹號高級教練機具備近9G的動作能力，飛行員在換訓前，也必須提升自身抗G能力，以符合訓練的基本體格。
因此，以往在F-5換訓期間歷練的9G-15秒高級抗G訓，空軍因應AT-3退役前，今年開始試行換訓勇鷹高教機前完成9G-15秒；換裝AT-3教練機在換訓中完成9G-15秒的雙軌制。
也就是說，待AT-3高級教練機除役後，未來進入戰鬥組首飛前，必須先通過9G-15秒的大G考驗。
同時，因應勇鷹高教機與未來F-16CD blk.70新式戰機，航空生理中心也建置具備實戰訓練功能的新式離心機，最快年底將可落成啟用。
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