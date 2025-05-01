【軍情+】解密鋁船自動化生產 出航體驗操控手感

中科院快奇專案公開測試的「比武大會」即將在六月舉行，這集【軍情+】帶你來看鋁船變身無人艇快速「下水餃」。

從原鋁板切割、焊接到組裝，本集節目拆解休閒鋁船變身無人艇，並且上艇開船，真實體驗鋁艇操控手感。

台灣四面環海，小型船艇生產技術不容忽視。鋁合金材質輕巧又堅固，兼具軍民通用優勢；不論是軍事迷、科技控，或是愛玩船的遊艇迷，千萬別錯過本集！

YouTube聯合影音udn video頻道推出原創影音內容，更多影音內容，歡迎訂閱YouTube聯合影音頻道。