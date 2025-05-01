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【軍情+】解密鋁船自動化生產 出航體驗操控手感

聯合報／ 記者徐宇威石偉民黃奕勳張善寧賴怡均黃靖雯／即時報導
【軍情+】解密鋁船自動化生產 出航體驗操控手感
【軍情+】解密鋁船自動化生產 出航體驗操控手感

中科院快奇專案公開測試的「比武大會」即將在六月舉行，這集【軍情+】帶你來看鋁船變身無人艇快速「下水餃」。

從原鋁板切割、焊接到組裝，本集節目拆解休閒鋁船變身無人艇，並且上艇開船，真實體驗鋁艇操控手感。

台灣四面環海，小型船艇生產技術不容忽視。鋁合金材質輕巧又堅固，兼具軍民通用優勢；不論是軍事迷、科技控，或是愛玩船的遊艇迷，千萬別錯過本集！

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