【看！新聞】曾賠錢又落選 謝龍介共感青年困境
台灣30歲以下的受薪族群，有高達58%平均月薪領不到三萬元，勞動部的這項統計數據，揭露現代青年低薪、買不起房，甚至不敢結婚生子的國安危機。【看！新聞】系列「政在中二時代」邀請國民黨立委謝龍介，分享年輕時期經歷的挫折故事，與青年世代一起尋找對策。
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