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【全開麥】「高薪」夢離現實有多遠？年輕人面臨「生存」壓力

聯合報／ 記者謝承晏董子誠／即時報導
【全開麥】「高薪」夢離現實有多遠？年輕人面臨「生存」壓力
【全開麥】「高薪」夢離現實有多遠？年輕人面臨「生存」壓力

根據行政院主計總處統計，去年台灣人平均薪資為61,276元，但許多人可能覺得這個數字對自己有些遙遠。另一份資料顯示，112年台灣人年薪中位數落在52.5萬元，換算下來，每月約43,750元，這個數字或許更貼近多數民眾的實際收入。然而，在高度通膨的環境下，許多大學生認為自己畢業後難以獲得高薪，對於已出社會工作兩三年的年輕人來說，平均薪資的門檻依然遙不可及。面對薪資與物價的落差，不少年輕人選擇延後購屋、縮減消費，甚至尋求兼職或斜槓收入，以應對生活壓力。如何提升薪資水準，成為當前社會關注的議題。

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台灣人 年輕人 薪資

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