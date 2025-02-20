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【全開麥】房價好貴買不起！年輕人該如何實現購屋夢？
雙北房價持續飆升已非新聞，新北市永和區最新預售案每坪開價突破百萬元，創下新高，顯示房價仍在不斷上漲。根據內政部房價負擔能力標準，當房貸負擔率超過50%即屬負擔過重，然而，113年統計顯示，台北市房貸負擔率高達70.69%，新北市則為59.27%，且數據仍在逐年上升，早已超過合理負擔標準。高房價不僅影響購屋族，也推升租屋市場價格，對於在雙北工作的年輕族群來說，買房難度堪比登天。雖然政府推出新青安房貸，試圖減輕年輕人購屋壓力，但高額頭期款依然是難以跨越的門檻。如何從租屋族晉升為有房族，已成為年輕人最關心的課題之一。
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