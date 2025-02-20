【全開麥】房價好貴買不起！年輕人該如何實現購屋夢？

從法案到總預算，朝野關係緊繃，農曆新年到來之際，暫時休兵，來看看政治人物猜冷笑話能答對幾題？本集【看！新聞】輕鬆一下挑戰腦筋急轉彎，看看政壇誰的反應最靈活？挑戰者有立委謝龍介、林俊憲、李彥秀、徐巧芯、洪孟楷、廖偉翔，以及民進黨發言人吳崢、台中市副市長鄭照新和台中市政府前顧問蔡壁如。誰最會猜？誰又被冷到、無奈想翻白眼？點開影片揭曉答案！

2025-01-23 14:44