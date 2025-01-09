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【看！新聞】姪子從政！謝龍介：阿伯壓力更大

聯合報／ 記者蔣宗裕石偉民楊詩益張善寧黃靖雯賴怡均黃奕勳／即時報導
【看！新聞】姪子從政！謝龍介：阿伯壓力更大
【看！新聞】姪子從政！謝龍介：阿伯壓力更大

立委謝龍介和國會助理謝克洋這對政壇伯姪檔，近期為了財劃法等法案修法，網路聲量暴增。民進黨立委為阻撓議事將議場出入口灌膠上鎖，謝龍介一度變身工匠破壞大鎖，事後還笑稱姪子謝克洋準備的油壓剪不夠力？！

兩位同為國會新鮮人，雙雙準備再戰2026地方選舉，謝克洋卻讓謝龍介壓力山大？這集【看！新聞】，邀請阿伯跟姪子同框，一起看分明。

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姪子 謝龍介

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