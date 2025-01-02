【軍情+】檞樹飛彈最後巡禮 搭配萊茲雷達最對味
陸軍自民國75年引進的檞樹飛彈正式宣告退役，從民國114年起，由國造的陸射劍二飛彈全面取代。
一套完整的檞樹飛彈系統編成，由4輛發射車與一組鮮少曝光的萊茲雷達車，構成偵搜半徑60公里、有效防禦半徑8公里的防護網。與晚期移交空軍的鷹式飛彈系統，過去長期擔綱國軍的野戰防空重任，其後由陸射劍二與刺針飛彈(復仇者系統、DMS)服役頂替。
檞樹飛彈服役將近40年，這集【軍情+】帶您來看陸軍最後一組檞樹飛彈系統，一同欣賞冷戰時期軍武設計的暴力美學，最後巡禮這款勞苦功高的資深軍備。
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