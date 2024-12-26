【看！新聞】馬上要跨年！回顧2024發生哪些大事？

想要當消防員？必須先通過重重訓練關卡才能圓夢。這次【嘿！社會】探訪位在南投的消防署訓練中心，直擊受訓期間的住宿環境、日常伙食，演訓視同實戰，教官機車是因為要求嚴謹？擔任消防員又有哪些福利？全部公開！

2024-11-21 10:56