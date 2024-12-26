【看！新聞】馬上要跨年！回顧2024發生哪些大事？
迎接2025年到來！回顧2024年，發生哪些重大新聞事件？聯合報年度代表字票選結果出爐，「貪」字反映社會政治亂象，政壇中鄭文燦、柯文哲因涉案先後遭到收押，國會改革法案引發朝野衝突，加上寶林茶室引爆食安危機，一度讓人民不安；天災方面，花蓮403強震以及颱風接連侵擾釀災，部分災區仍待修復。
負面新聞令人失望，今年的體壇表現，讓人看到許多希望，從巴黎奧運奪牌數創歷來次高，到棒球12強奪冠、打破日本連霸紀錄，年底【看！新聞】，一起看分明。
YouTube聯合影音udn video頻道推出原創影音內容，更多影音內容，歡迎訂閱YouTube聯合影音頻道。(https://www.youtube.com/@udn-video)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言