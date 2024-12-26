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【看！新聞】馬上要跨年！回顧2024發生哪些大事？

聯合報／ 記者蔣宗裕張善寧黃奕勳黃靖雯賴怡均／即時報導
【看！新聞】馬上要跨年！回顧2024發生哪些大事？
【看！新聞】馬上要跨年！回顧2024發生哪些大事？

迎接2025年到來！回顧2024年，發生哪些重大新聞事件？聯合報年度代表字票選結果出爐，「貪」字反映社會政治亂象，政壇中鄭文燦、柯文哲因涉案先後遭到收押，國會改革法案引發朝野衝突，加上寶林茶室引爆食安危機，一度讓人民不安；天災方面，花蓮403強震以及颱風接連侵擾釀災，部分災區仍待修復。

負面新聞令人失望，今年的體壇表現，讓人看到許多希望，從巴黎奧運奪牌數創歷來次高，到棒球12強奪冠、打破日本連霸紀錄，年底【看！新聞】，一起看分明。

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國會改革法案 巴黎奧運

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