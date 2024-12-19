【嘿！社會】消防員訓練！懼高挑戰垂降、閃燃超驚悚？

警察親身指導「防身術」！【嘿！社會】這集邀請到新北市警局汐止分局的教官，示範自我保護的簡單動作，萬一遇到歹徒從後方攻擊、搶奪包包甚至持刀的話，該如何應對？動作簡單一學就會，保證是最安全也最正確的觀念，趕快學起來！

2024-10-17 09:05