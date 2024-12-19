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【嘿！社會】消防員訓練！懼高挑戰垂降、閃燃超驚悚？

聯合報／ 記者何祥裕蔣宗裕張善寧黃奕勳黃靖雯賴怡均／即時報導
【嘿！社會】消防員訓練！懼高挑戰垂降、閃燃超驚悚？
【嘿！社會】消防員訓練！懼高挑戰垂降、閃燃超驚悚？

消防員是災難現場的逆行者，守護生命的背後是持續的精實訓練。【嘿！社會】這回前進南投探訪消防署訓練中心，實際體驗消防訓練部分科目，包括垂降、閃燃及滅火，訓練過程有多困難？需要克服哪些心理障礙？其中有教官選擇從第一線轉任，背後原因竟藏有洋蔥？這集一起體驗消防員的辛勞。

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洋蔥 消防員

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