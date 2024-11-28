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【看！新聞】「無煤中火」再等十年 誰是空汙幫凶？
行政院長卓榮泰日前視察台中火力發電廠，宣示2034年「無煤中火」的十年目標，當場引起議員不滿，一度爆發推擠衝突。
中火二期燃氣計畫通過環評，確定保留六部燃煤機組轉備用，對此，台中市長盧秀燕喊話中央：「能源過度集中，反而不利國安。」能源、國安、空氣品質，減煤、無煤、以氣代煤，台中人如何看待？本集【看！新聞】訪問在地市民的實際感受，並邀請藍綠議員一起看分明！
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