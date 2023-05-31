助im.B脫產？政院前顧問陳振坤遭拘提

im.B詐騙吸金廿五億元案主嫌曾耀鋒（化名曾國緯），今年四月透過行政院前政務顧問陳振坤低價賣掉房產，另將大批酒品存放在陳經營的旅館，檢警懷疑曾嫌透過陳脫產、洗錢，昨天拘提陳振坤等六人到案，依涉犯詐欺及違反銀行法、洗錢防制法漏夜偵訊。

被賣掉的房產位於宜蘭羅東鎮公正路，是曾耀鋒提供給民進黨立委陳歐珀作為競選總部與服務處的商辦大樓；該大樓及土地以一千萬元賣給熊姓男子。據了解，熊的父親是宜蘭富豪，檢警將進一步釐清熊氏父子與吸金案有無關連。

六十六歲的陳振坤在宜蘭從事土地買賣，是當地小有名氣地政士，經營多家旅館，也加盟房產公司，與曾耀鋒過從甚密；他昨天被拘提到案後供稱，只是單純經手房產交易、提供場地給曾耀鋒，對吸金案完全不知情。

im.B案是透過網路借貸媒合平台吸金詐騙至少廿五億元，五千餘人受害。刑事局本月三日拘提曾耀鋒及多名公司幹部，調查局也受檢察官指揮執行兩波搜索。檢警調過濾相關資料，懷疑曾耀鋒被拘提前涉嫌透過陳振坤交易房產，涉嫌隱匿犯罪所得，昨天發動第四波搜索。

扌檢警昨查扣曾耀鋒買的洋酒，藏在陳振坤名下旅館。圖／取自黃國昌臉書

台北地檢署昨天指揮刑事局搜索陳振坤的宜蘭住處及其借給曾嫌存放酒品的旅館等十四處所，查扣一二五箱共七五○支在地品牌威士忌，總價約二六○萬元，另在台北、桃園、台中拘提im.B業務及會計共五人。

據了解，檢警不排除大批酒品是犯罪所得購買，目前偵辦重點在全力追贓，也就是釐清犯罪所得流向；檢察官昨也第四度提訊曾耀鋒，比對近日偵蒐所得相關資料。

時代力量前立委黃國昌日前爆料，曾耀鋒與張淑芬無償提供羅東大樓給陳歐珀使用，形同拿詐騙被害人所得資助競選，問陳歐珀「你還要繼續裝不熟嗎？」他還指出，曾耀鋒以宜蘭五結鄉豪宅招待所攏絡政商權貴，還在檢警調搜索前搶先脫產，籲請檢方深入調查不法所得金流。

鄭文燦告藍營7人誹謗

【記者鄭媁、劉宛琳／台北報導】im.B詐騙案延燒，因被指與詐團主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）友好，行政院副院長鄭文燦昨天委請律師控告國民黨桃園市議員凌濤等七人加重誹謗，重申國民黨如有證據，歡迎提供給檢調，他絕對禁得起檢驗。

被告的凌濤及國民黨文傳會副主委林家興反批，鄭文燦不願向社會清楚交代各界質疑的作為，動輒興訟來恐嚇輿論的監督，台灣人民絕對無法接受。

※提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康