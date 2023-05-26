檢調兵分24路搜索 16人到案

台北地檢署偵辦im.B吸金案，昨天再度發動大規模偵查行動，檢方指揮調查局兵分二十四路搜索，約談原始債權人及公司幹部、客服、行政人員共十六人到案，釐清im.B投資人競標的債權是否為真，深夜移送地檢署漏夜偵訊。

約談對象中，在im.B母公司台灣金隆科技中職位最高的，是首波搜索時以三十萬交保的協理顏妙真，其餘人是較低階基層員工。據了解，顏女身為公司大帳房，專門負責替im.B記帳，檢調認為有必要二度約談，還原公司金流。

im.B八年前成立時，是以媒介平台自居，基本原理是媒介金主與借款人透過土地抵押設定借貸，之後原始債權人再透過平台，將手債權賣給一般投資人。

檢調發現，投資人的錢並非直接交給原始債權人，而是進入im.B公司帳戶，再由公司進行分配，至此im.B便跳脫了單純第三方媒介的角色，涉及違反銀行法吸金。

檢調之所以要釐清im.B賣給投資人債權的真偽，是在押主謀曾國緯與女友張淑芬，曾在說明會公開向投資人坦承，公司有超過九成債權都是假的，投資人不可能把本金拿回來。

im.B吸金案超過五千人受害，詐騙金額近二十五億元，包括曾國緯（本名曾耀鋒）、曾父曾明祥、曾國緯女友張淑芬、im.B財務主管潘志亮共四人在押，案情持續延燒。