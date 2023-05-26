蔡清祥：其實曾國緯被通緝4次

檢警調偵辦im.B詐騙案傳綠營政治人物與詐團主嫌曾國緯餐敘，國民黨立法委員曾銘宗昨在立法院司法委員會說，曾國緯二次被通緝還可以繼續詐騙、餐敘，「他真有辦法」，法務部長蔡清祥表示，其實曾國緯被通緝四次。

im.B詐騙案持續發燒，交通部長王國材在立法院答詢時說不必查，行政院副院長鄭文燦表示，反黑金、打詐、打造清廉政治，讓民眾信賴，這是朝野的共同責任，選總統不須有口水，大家一起努力。他說，法務部、交通部都會做行政調查，釐清是否有人員違反公私分際。

曾銘宗說，曾國緯二○一二年被桃園地檢署通緝，二○一七年被基隆地院通緝，「卻很有辦法都沒事」，照樣和綠朝高官吃飯、照樣招搖撞騙，還於二○二○年九月和監察院長陳菊、台南市長黃偉哲等人吃飯。

蔡清祥說，詐騙案已由台北地檢署偵辦，法務部不干預，辦案進度如何，要由調查局、刑事局決定；蔡說，詐騙案有無共犯由檢察官專業處理，雖然每個政治人物都應負政治責任，「但不是由我來判斷」。