陳歐珀捲im.B詐騙案 賴士葆：扮演角色恐不輕微

民進黨立委陳歐珀與im.B詐騙案主嫌關係複雜，國民黨立委賴士葆今天指出，陳歐珀2020年辦宜蘭考察團，有官員和im.B詐騙案主嫌曾國緯進出豪宅，陳歐珀扮演角色恐非民進黨廉政會警告的輕微。

賴士葆表示，立法院委員會常常考察，表面上都是冠冕堂皇的理由，實際上很多不足為外人道的眉角隱藏其中。2020年6月12日立法院交通委員會陳歐珀辦理宜蘭考察團，官員與兩位從事土地開發的曾國緯、陳振坤一起出現在豪宅的畫面，陳歐珀所扮演的角色，豈止是民進黨廉政會所口頭警告的不應該無償使用別人的東西，這麼輕微。如果這就是民進黨主席賴清德所說最高的道德標準改革黑金，那就是講了一畚箕，做了一湯匙。

賴士葆指出，高鐵延伸到宜蘭，北宜高鐵的總經費1880億元，被批評是錢坑，人口少子化之後，幾十年也無法回收。2020年到2021年宜蘭北宜高鐵的新聞，屢次成為全國新聞焦點，是因為選址爭議，選址就牽涉到土地開發商的利益，政客拋出宜蘭高鐵的議題，環評過程政策尚未定案，地方上四個可能被選中高鐵站的周邊地皮，已經被炒翻天，利益團體紛紛找上有影響力的政要影響政府決策。

賴士葆說，當天交通委員會到宜蘭考察的會議，結論裡面談到北宜高鐵議題，請鐵道局加速推動相關業務。民進黨廉政會說陳歐珀若確有涉詐騙吸金會繼續處理，以考察為名，再到開發商家泡茶，檢調該很難定罪，所以就這點陳歐珀不會有事。

賴士葆表示，試想當初林秉樞帳戶上被查出幾千萬，外界一直盛傳林秉樞是綠營網軍頭，但是最後檢調不繼續追查這部分，因為會牽扯很多綠營高層。同樣的道理，檢調不會擴大偵辦追查陳歐珀，只會縮小切割，林秉樞就是一個例子。

賴士葆指出，賴清德說台灣社會給民進黨機會，民進黨才有機會從反對黨變執政黨，當社會一再給民進黨機會，民進黨沒有珍惜，以致於沉淪，台南市就是最好的例子。蔡政府兩度執政，回報台灣的是不清廉，不勤政，再給民進黨機會，鄉土就可能變為戰場。