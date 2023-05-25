im.B案延燒 賴清德重話：最高標準改革黑金

網路借貸媒合平台im.B詐騙案延燒，外界質疑綠營民代、官員與詐團關係匪淺。民進黨主席賴清德昨天在中執會表示，不管社會型態怎麼變，民進黨理想都不能變，不要因為惡小而為之，勿以善小而不為，政治風氣不能夠敗壞，有權力的人要能夠以身作則、守住底線，價值才不會崩壞，民進黨要立下最高標準，來回應社會期待。

國民黨智庫研擬二○二四總統大選主軸，建議恢復特偵組，獨立偵查重大貪腐案件。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜回應表示，這一段時間，大家可以看到黑道氾濫、詐騙猖獗、政治跟黑金的掛鉤，這些不是我們面臨最重要的挑戰嗎？全力壓制國內人民最痛恨的治安相關議題，這是他應該要做的事情，「先安內、再攘外」，讓人民能夠在這塊土地生活安定，「這就是我們的本分」。

新北市長侯友宜（中）昨天出席國民黨立委參選人提名儀式。他表示，全力壓制國內人民最痛恨的治安相關議題，是他應該要做的事。記者陳正興／攝影

對於賴清德宣稱「堅持改革黑金，要用最高標準回應社會」，在野黨多表質疑。民眾黨立委陳琬惠、張其祿回應，那就請拿出具體作為讓人民「信賴」，不要只是說說，喊喊口號而已；民進黨立委陳歐珀涉im.B詐騙集團案，民進黨既已送交廉政會調查，就應具體給出時程，不要又拖過選舉，等選舉後才公布，否則如何讓人民「信賴」？

國民黨立委李貴敏表示，賴清德如真有打擊黑金的抱負，應該立即把台南八十八槍案、光電產業爭議以及im.B詐騙案做個交代，並解釋為何行政官員也參與和詐騙主嫌的餐敘？

賴清德在民進黨中執會表示，在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，他要很清楚和社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，必須以身作則、風行草偃。他也拜託立法院黨團，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法（擴大排黑）在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。

賴清德指出，責任是個重要面向，民進黨是台灣民主運動的產物，先有民主運動才有之後的民主進步黨，成立卅幾年來，台灣社會給民進黨機會，民進黨才有機會從反對黨變執政黨，一定要深刻了解到，人民不是給了一張空白支票，無條件授權，民眾是要看民進黨的表現，才決定是不是願意給下次機會。他說，兩個月前，民進黨連續三周召開會議，通過改革三支箭，這就是一個開始。