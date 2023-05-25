藍批陳菊、黃重諺與詐嫌同框

網路借貸媒合平台im.B詐騙案風波再擴大。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天指出，總統府副秘書長黃重諺曾出席im.B詐團主嫌曾國緯直銷公司春酒，台南市長黃偉哲、監察院長陳菊等許多綠營政治人物都和曾國緯接見和合照，要請這些政治人物出面說明和曾國緯的關係。

im.B吸金詐騙案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）爆出曾在宜蘭豪宅招待所宴請政商權貴，其中交通部、台鐵局高層都被點名二○二○年在立法院交通委員會考察結束後前往開趴。民眾黨立委陳琬惠昨質詢點名，當時出席的官員包括交通部前政次黃玉霖、台鐵前局長張政源及現任台鐵局副局長朱來順。朱來順昨未回應；交通部長王國材則說，若朱是上班時間前往，會調查清楚。

國民黨立委吳怡玎諷刺表示，im.B吸金詐貸超過廿五億元，政府大動作成立打詐單位卻都看不到主嫌被抓，是因民進黨上下「都在忙著和詐騙集團吃飯」。

國民黨立委謝衣鳯也強調，曾國緯二○一四到二○一六年有槍砲、重利罪等罪，其中二○一六年槍砲判刑確定，二○一七年暴力討債二審也被判徒刑，卻可以都沒服刑，被通緝七年都逍遙法外，要請教行政院長陳建仁內閣及蔡政府，曾國緯「背後靠山到底是誰？」

謝衣鳯表示，月初金管會、數位部、法務部和經濟部都對im.B相關金融監理問題互推皮球，形同im.B詐騙平台沒機關可管、至今無法落幕；金管會說，借貸平台非金融業，投資一定有風險，民眾要自己注意；數位部則說實體借貸時由誰主管，虛擬借貸也應由其主管；法務部說針對不法犯罪行為偵辦；經濟部則說公司法管理公司登記，不是目的事業主管。

謝衣鳯指出，早在二○一八年Ｐ２Ｐ金融詐騙出現後，美英日韓各國金管會都有納管方法，但台灣到現在對於金融科技、數位金融的金融監理，都沒辦法與時俱進。

民眾黨團除要求民進黨說清楚與im.B主嫌的關係，釐清是否有不法情形，並應盡速修法納管Ｐ２Ｐ借貸平台，別再裝傻。民眾黨立委陳琬惠質疑，「難道這些民進黨要員，都是詐團在政府的臥底嗎？」

陳菊：歡迎調查 不接受抹殺

【記者蔡晉宇／台北報導】國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天指，總統府副秘書長黃重諺曾出席im.B詐團主嫌曾國緯直銷公司春酒，監察院長陳菊等許多綠營政治人物都和曾國緯接見和合照。陳菊辦公室回應表示，對於二○二○年九月廿二日參與雙清文教基金會餐會一事，陳菊從政五十年，一向磊落，禁得起任何檢驗，歡迎檢調詳查，任何含沙射影的人格抹殺，絕不接受。總統府副秘書長黃重諺並無回應。

民進黨主席賴清德指出，社會正常社交活動，不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄，一個運作正常的民主社會，需要靠大家一起建立。