新聞眼／詐騙、學倫連環爆 綠打焦土戰

民進黨主席賴清德就職黨魁之時，以反黑金貪腐、捍衛學術倫理作為兩大主軸，展現華麗的起手式。但藍營近期猛攻綠營涉詐騙、學倫案，民進黨未先自清，反而宣稱將「全面性審查國民黨所有參選人，包括總統參選人侯友宜」，二○二四大選也恐因藍綠互轟，淪為焦土戰。

近期因民進黨立委陳歐珀被踢爆與詐騙集團主嫌關係匪淺，醜聞頻生；藍營立委進一步爆料，指包含總統府前秘書長蘇嘉全在內的若干綠營政要，也曾與詐騙主嫌座上把酒歡。

前立委黃國昌昨天更揭露，陳歐珀的友人早在三年前就勸告他，但陳歐珀充耳不聞，出事還裝無辜說完全不知情。

陳歐珀雖在周日深夜已退選宜蘭立委，民進黨中央也呼籲檢調積極偵辦，但此案在蔡政府強推「打詐國家隊」之際爆發，顯得格外諷刺，受害民眾感受尤深；如果民進黨以為陳歐珀退選就可「斷尾求生」、順利切割，未祭黨紀進行查處，不但無法杜悠悠之口，賴主席所謂要「反黑金貪腐」，也未免太過低標。

即使藍營也有政治人物與詐騙集團主嫌等人合照或互動，但不表示詐團成員依恃政治力撐腰，藍營綠營皆然，就是「藍綠共業」。藍綠若只淪為互潑髒水，也難怪會被批評「假排黑、真雙標」，只問顏色沒有是非了。

學倫案亦然。賴清德既然喊出捍衛學術倫理，就要確保參選人符合學倫的要求，對於外界質疑，首應自清，而非「以戰止戰」，遑論立刻放狠話，上綱到要「全面審查國民黨所有參選人」、「包括侯友宜」。畢竟，是賴自己喊出「學倫高標」。

當初賴清德為收攏外界對民進黨的信心，對反黑金、學倫案訴諸高道德，號召方式幾乎是「在其治下，再無醜聞」；但顯然，賴清德高估了黨內成員的道德和底細，致生苦果。縱使髒水潑向藍營，將大選上升成焦土戰，這股「實不符名」的反作用力，不光打到民進黨，也將衝擊賴的個人威信。