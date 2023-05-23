藍綠互控與im.B掛勾 時力：都是假排黑真雙標

民進黨立委陳歐珀被指接受im.B詐團資助，時代力量發言人余佳蒨今天表示，藍綠兩黨面對黑金爭議，一貫的手法就是互潑髒水、互噴墨汁，撿到照片當成寶，假排黑真雙標，只問顏色沒有是非，根本不在意黨內嚴重的黑金問題。

時代力量今天發布新聞稿指出，陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議宣布退選立委，相關案件持續延燒，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲等政治人物都被揭露，曾經與詐騙嫌疑人及其相關事業夥伴合照，藍綠互相指控對方與詐騙集團掛勾。

余佳蒨指出，拒絕黑金是人民的高度共識，各黨紛紛大動作祭出排黑手段，然而當藍綠自家政治人物涉入黑金事件時，第一時間皆是喊冤、護航，接著就是指著對方罵「你也一樣爛」，藉此轉移焦點。

余佳蒨批評，藍綠嘴巴高喊反黑金、實際上忙著搞政治，結果讓反黑金成為口號、讓雙標成為日常，完全看不出面對黑金問題的決心。