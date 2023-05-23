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聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

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新聞眼／政治撐腰成變相幫凶

聯合報／ 本報記者鄭媁
民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙吸金案宣布退選。記者邱德祥／攝影
民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙吸金案宣布退選。記者邱德祥／攝影

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙吸金案宣布退選，但爭議一波未平一波又起，不少政治人物都被捲進風暴。從im.B參加由金管會指導的金融科技展，再到綠營高層受邀和im.B核心人物餐敘，有了政府背書、名人加持的詐騙集團，如果連穿梭其間的政治人物都推稱「不知情」，受害民眾怎能分辨真偽？

陳歐珀被爆出與詐騙主嫌過從甚密，除了出席春酒、到主嫌家中開派對，二○二一年遭指無償提供座車、房舍當作服務處。陳歐珀女兒與im.B詐騙主嫌曾國緯的女友合資購屋投資；其夫人擔任理事長的宜蘭縣進步婦女聯盟，與羅東服務處登記在同一地址，扯出一系列疑似「包養」的產業鏈。

立委昨天又指，立法院前院長蘇嘉全在擔任總統府祕書長時，與im.B主嫌曾國緯及女友一同受邀餐敘，時任警政署長陳家欽也在名單中，形同「最高警察首長與通緝犯同桌」的畫面；但另一方面，綠營也拿台北市長蔣萬安、桃園市長張善政與陳正修比讚合照質疑，顯然並非只有綠營人士被當「活廣告」。

前科累累通緝犯，藉由贊助政要建立人脈、結交權貴，打著慈善公益名號四處招搖撞騙，有了政治力撐腰，成立借貸媒合平台詐騙吸金，政府官方背書和民代加持，絕對難逃干係。

陳歐珀以「捍衛清白」宣告退選，還有哪些政治人物再被爆料尚未可知。

當選舉成了政治人物之間的資源競賽，難符現實的政治獻金規範，只會淪為惡性循環，此案極可能僅是冰山一角；如何約束從政黨員是各政黨領頭羊接下來的首要任務。

詐騙集團 陳歐珀 通緝 包養 政治獻金 蘇嘉全 張善政 陳家欽 蔣萬安

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