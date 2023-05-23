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聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

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合開公司 陳正修：不知曾是詐騙犯

聯合報／ 記者鄭惠仁林麗玉洪子凱李宗祐黃于凡林伯驊朱冠諭／連線報導
台北市議員徐巧芯昨天在議會專案報告時，秀出台南市長黃偉哲發市政顧問證書給陳正修的照片，還有兩人在某辦公室一起吃飯的合照。圖／議員徐巧芯提供
台北市議員徐巧芯昨天在議會專案報告時，秀出台南市長黃偉哲發市政顧問證書給陳正修的照片，還有兩人在某辦公室一起吃飯的合照。圖／議員徐巧芯提供

im.B詐騙案延燒成政治風暴，馥康生技董事長陳正修和民進黨台南市長黃偉哲等人官商關係也成焦點。陳昨晚喊冤，他和藍綠都熟，希望外界不要過於政治化，「操作政治也要有良心」。

國民黨北市議員游淑慧點名陳正修是馥康生技董事長，曾國緯是總經理，張淑芬為大股東。多年前，陳捲入「銀河紅利」吸金案，疑當人頭廣邀綠營政治明星當座上賓，塑造官商背景雄厚假象，受邀者包括當時的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌及嘉義市前市長涂醒哲；陳還曾擔任台南市市政顧問。

陳正修說，他不知道曾國緯是吸金詐騙犯嫌，跟im.B也無關，十多年前與曾成立馥康生技找涂醒哲當顧問，「銀河紅利」案他被騙兩千多萬元是受害者，硬將他與鄭文燦等人扯在一起很惡意。

涂醒哲說，擔任顧問是幫助生技產業發展，但不認識曾國緯，「亂扯我沒有意義」。黃偉哲透過市府回應，陳正修曾任市政顧問，私人行為與黃無涉；市府發言人田玲瑚也說，陳正修也與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政合照。

張善政說，選舉期間與無數人拍照，「提出一張照片來說怎麼樣，沒必要」。蔣萬安說，選舉期間合照的人很多，他不認識這個人，沒具體證據隨意指控不可取。

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