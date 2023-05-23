黃國昌：陳歐珀穿針引線 幫曾耀鋒結交官員

im.B詐騙案延燒，時代力量前立委黃國昌昨天表示，川晟集團曾耀鋒（對外自稱曾國緯）與張淑芬透過吸金手法累積資產，營造政商關係良好形象，扮演穿針引線此角色的人除了陳正修，正是民進黨立委陳歐珀，陳歐珀引著曾耀鋒與張淑芬到處結交政客與官員。

黃國昌舉例，立法院交通委員會二○二○年六月十二日安排到宜蘭考察，當天正好是曾耀鋒五結豪宅招待所「入厝日」，陳歐珀在考察結束後和官員與商人到曾耀鋒豪宅招待所開趴。

「很遺憾有人堅持說謊，已註定雪球將愈滾愈大。」黃國昌說，陳歐珀從一開始裝不熟，到後來承認接受辦公大樓與保母車贊助；出席「川晟集團」宴飲的政治人物，也膝反射回應「認識的是從事房地產的曾國緯，不是槍砲通緝犯曾耀鋒…參加的是生技公司春酒，不是im.B春酒」。

黃國昌指出，曾耀鋒與張淑芬的川晟集團，旗下的公司包括房地產、生技與P2P，二○一六年的公開資訊就揭露集團總經理曾耀鋒、公司登記負責人是張淑芬，二○一六年正是曾耀鋒因槍砲案判刑確定、陸續遭院檢通緝的時候。曾耀鋒還曾用本名舉行多場P2P說明會。