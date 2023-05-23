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陳歐珀退選立委 兩度鞠躬道歉
民進黨立委陳歐珀前天深夜宣布退選，昨兩度鞠躬致歉，請檢調單位毋枉毋縱，盡速查明事實。他說，擬好退選聲明後才向黨主席賴清德報告，「我希望主席能夠原諒我，沒有辦法在這場選舉跟他並肩作戰」。
陳歐珀表示，時代力量前立委黃國昌用這種擠牙膏的指控方式，對很多人來說都很無辜，民意代表如果連參加正常交誼活動都不行，那民意代表還可以做什麼？大家不要無限上綱，任何影射都不對，「我在這裡講什麼，大家都不相信，還是請檢調詳細查明」。
陳歐珀強調，未來他會站在台灣的角落繼續跟大家團結顧台灣，任何人的指控請趕快到檢調單位告發。
立法院長游錫堃肯定陳歐珀為捍衛清白選擇退選，也支持司法毋枉毋縱，嚴辦到底。民進黨發言人張志豪表示尊重陳的決定，也呼籲檢調積極偵辦，毋枉毋縱，宜蘭立委提名事宜將送交二○二四大選提名策略小組討論。
【記者戴永華、陳敬丰、歐陽良盈、劉宛琳／連線報導】立委陳歐珀退選，民進黨宜蘭縣黨部昨討論接棒人選，縣黨部主委陳俊宇、前縣長林聰賢、冬山鄉長林峻輔、黨部前主委黃建財、前縣議員林進財五人表態參選，前副縣長黃適超也在討論之列，但是意見分歧，暫無共識，民進黨中央今召開選策會討論。
民眾黨立委陳琬惠說，民進黨主席賴清德不能再迴避，必須站出來向社會說明立場及民進黨的後續處理；民眾黨在宜蘭立委這一局不會缺席。
國民黨宜蘭縣黨部提名小組日前通過徵召宜蘭縣議員黃琤婷參選，報黨中央作業。黨主席朱立倫昨肯定黃琤婷在縣議會優秀表現，相信黃琤婷能為國民黨贏回立委席次。
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