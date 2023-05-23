藍控：im.B詐團長期資助陳歐珀一家

民進黨立委陳歐珀與im.B詐騙吸金集團主嫌曾國緯往來密切宣布退選立委，國民黨台北市議員張斯綱昨天指控，詐騙集團長期資助陳歐珀一家，檢調應徹底清查民進黨是否還有其他陳歐珀？

張斯綱昨與北市議員游淑慧、徐巧芯到台北地檢署告發陳歐珀涉嫌違反政治獻金法等罪，並加碼告發台南市長黃偉哲與im.B主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）過從甚密，要求檢方一併調查是否為詐騙共犯。

徐巧芯說，陳歐珀承認使用曾國緯及其相關人士提供的房屋做為參選立法委員競選總部，未申報租金，更未申報在政治獻金系統中；選舉期間座車由曾國緯等人提供，一樣未在政治獻金申報載明，違反政治獻金法不實申報罪。全案詐騙金額廿五億元，受害者眾多，請檢方要調查相關債權與宜蘭縣土地建案、開發，與曾國緯提供給陳歐珀的政治資源有無違法對價關係，是否有違反貪汙治罪條例等問題。

張斯綱指出，陳歐珀羅東服務處前身不但是吸金詐騙集團亞太國際地產公司，二○二一年時還是宜蘭縣進步婦女聯盟的登記地址，該聯盟長期協助民進黨經營地方組織，掛名開記者會、參與反核活動，也申請中油活動補助款，聯盟理事長是陳妻徐慧諭。

「從陳歐珀全家到民進黨院長級人士似乎和詐騙集團是利益共生體…」張斯綱說，陳歐珀雖退選立委，但還原事實不能停止，檢調不要碰到民進黨就轉彎，應從金流、人脈關係徹查到底，「陳歐珀是自願還是被迫？還是民進黨有很多陳歐珀們？」就怕查出來會動搖黨本。

另外，立委王鴻薇與游淑慧昨都在臉書貼出一份二○二○年八月五日餐會名單，當時總統府秘書長蘇嘉全、警政署長陳家欽及曾國緯、張淑芬等人都是受邀貴賓，王鴻薇要民進黨告訴大家，「為什麼這些人跟通緝犯一起受邀」？

游淑慧還原餐會時空背景，當時台北地檢署正偵辦蘇嘉全姪子蘇震清等六名現任、卸任立委涉貪案，蘇嘉全八月二日請辭獲准，餐會三天後舉行，她質疑警政署長到底知不知道裡面有通緝犯？她說，新北市長侯友宜曾說擔任刑警時，非必要都不願在外應酬，「這樣的自覺和自我管理，在現今這些警界高層中還剩多少？」難怪詐騙案最常被抓到的是車手而不是首腦。

據了解，陳家欽私下向友人表示是受邀餐敘，根本不認識曾國緯及在場的一些人。