台版浩克風波延燒！基層警發起「治安消極日」 中壢分局出聲

桃園超商浩克事件引發外界對警方執法過當的討論。有疑似基層員警在臉書發起6月1日至4日治安消極日，中壢分局僅表示，尊重網路發言。

桃園朱姓男子20日宛如「浩克」在超商發狂、打傷中壢警分局員警，員警後續卻以警棍將朱男打得頭破血流，引發外界質疑執法過當。中壢警分局將員警記過2次、依傷害罪函送桃檢偵辦，引發部分警界人士不滿。

臉書（Facebook）粉絲團「靠北police」上有人發文，自稱是中壢基層員警，文中表示，由於同事被懲處感到心寒，預計於6月1日0時起至6月4日止，發起第1波治安消極日。

文中指出，預計於上述日期消極作為以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」來表達不滿，但該簽的表、民眾的報案都會如往常一樣處理；訴求則是建請撤銷同事記過處分。

對此，桃園市政府警察局中壢分局晚間向媒體表示，對於網路上各項言論，均表示尊重，分局所有幹部跟員警都是團結一心的，並不會因為任何單一事件而受到打擊，也並不會因此而士氣低落，也都會持續為中壢的治安、交通及為民服務而努力。