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浩克鬧超商》為何「大膽用槍」沒通過？ 律師：台鐵殺警案說要配置電擊棒如今未實現

聯合新聞網／ 方格子
台版浩克情緒失控暴打警員，被警棍抽打制伏。記者陳俊智／翻攝
台版浩克情緒失控暴打警員，被警棍抽打制伏。記者陳俊智／翻攝

【撰文・矮袋鼠律師】

這兩天社群上瘋傳一名肌肉男大鬧超商的影片畫面，該名朱姓男子先是在超商大鬧、打警察，甚至深蹲怒吼，造成商品毀損及警員受傷。雖然隨後朱姓男子馬上被制伏，甚至上銬後遭警方以警棍毆打，但最多網友在問的問題都是：「如果警方剛到場馬上使用槍枝，射擊朱男的腳部，就不會發生警察被打、警察執法過當的衍生事件了啊？

台版浩克被警棍用力抽打，警執法爭議兩極化，學者籲員警執法自我控制。圖／取自記者爆料網
台版浩克被警棍用力抽打，警執法爭議兩極化，學者籲員警執法自我控制。圖／取自記者爆料網

一、用槍時機和法律規定

目前警察使用槍的法條是規範在「警械使用條例」中，警察在使用槍械時，除了須符合「穿制服、或出示足資識別之警徽或身分證件」、「使用經核定的器械」等規定，依據該法第4條第1項規定，尚須有以下情境，才可以用槍：

1.為避免非常變故，維持社會治安時。

2.騷動行為足以擾亂社會治安時。

3.依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃，或他人助其拒捕、脫逃時。

4.警察人員所防衛之土地、建築物、工作物、車、船、航空器或他人之生命、身體、自由、財產遭受危害或脅迫時。

5.警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時。

6.持有兇器有滋事之虞者，已受警察人員告誡拋棄，仍不聽從時。

7.警察協助偵查犯罪，或搜索、扣押、拘提、羈押及逮捕等須以強制力執行時；或是依法執行公務，非使用警刀、槍械不足以制止時。

原本法律只有規定這些情況可以用槍，直到2019年台鐵殺警案才引起關注，著手進行修法，沒想到修法的進度趕不上悲劇發生，2022年又發生台南襲警案，立院終於在9月修法三讀通過，增加以下得使用槍械逕行射擊的時機

1.以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時。

2.有事實足認持有致命性武器或危險物品意圖攻擊警察人員或他人時。

3.意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡之裝備機具時。

4.其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時。

二、修法點評

這次的修法大致可以概括為一個重點：情況急迫，且可能危害警察或民眾生命安全時，警察就可以大膽用槍。至於什麼叫「情況急迫」，法條明示舉例的情況就是，嫌犯手上握有武器或危險物品

換言之，若像是這次事件的主角─超商浩克，其實他手上並沒有任何危險器具，警察面對這種「徒手」的歹徒，並不能直接用槍，只能用警棍或「大外割」等方式制伏嫌犯。

從這次事件可以發現，該名擾亂滋事的朱姓男子在情緒冷靜後，有對警察道歉，也反省自己過錯，如果事發當下警方大膽用槍，在危急情況下刀槍無眼，朱男的性命是否能保住，恐怕在未定之天。

三、大膽用槍？小心成為用槍國度

因此，回答鄉民的提問：如果警察趕到現場馬上用槍，雖然可以第一時間阻止事件，但要付出的代價恐怕非常巨大。連面對「徒手」的失控民眾，警察都可以輕易開槍，那如果日後警察遇到正在使用球棒阻止搶匪的熱心民眾，會不會未經查證直接對熱心民眾開槍，誤傷無辜？

要理解到的是，當警方可以恣意開槍時，我們離美國這種用槍的國度就不遠了，街上隨時有槍響的國家，是台灣人民所希望的嗎？

或許，我們該問的是，為甚麼時隔4年，政府過去答應好的警員人力配置電擊棒，至今尚未實現，經費到哪了？預算編得怎麼樣？這才是我們人民最能監督政府，同時也保護自己的方式。

作者：矮袋鼠律師

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：野生的超商浩克使出怒吼！為甚麼上次修法沒能讓員警「大膽用槍」｜矮袋鼠律師

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