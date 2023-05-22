襲警遭狂毆 健美教練交保 員警記過長官連坐

廿八歲朱姓健美教練前天在超商情緒失控，打傷處理警員，情緒平復後蹲坐超商門口時，遭員警持警棍抽打十二下，頭破血流。桃園市警局認為執法過當，懲處執勤員警，分局長、派出所長也遭連坐。朱男被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送，以五萬元交保。

朱男冷靜後對自己行為懊悔，向員警致歉；警政署長臉書事後湧入聲援警察聲音；警政署強調，執法要確保安全，也應符合法治要求及尊重人權價值，會持續講習、教育訓練強化員警執勤態度與技巧，兼顧維護治安與保障人權。

朱男前天上午在桃園中壢某超商情緒失控砸毀東西，店員報警，警方到場噴辣椒水，朱男攻擊二名員警，造成余姓員警輕微腦震盪、王姓員警面部挫傷；朱男被制伏仍不斷咒罵、咆哮，揚言「我要殺了你們」；王員情緒失控，持警棍朝朱男背部連續毆打，被人錄影爆料。

警方調查認定王姓員警情緒失控過度使用強制力，記過二次，並函送檢方偵辦；中壢派出所長蘇宸鋒記過一次，中壢分局長唐嘉仁申誡二次連坐處分。

中華警政研究學會副理事長許福生表示，員警執法突發過程難免會有情緒，警界訓練教育員警，必須讓員警知道心中要有「法律界線在哪裡」這把尺；逮捕過程犯嫌反抗，使用辣椒水或警棍壓制，逮捕後已在完全控制下，過多執法作為就會超過法律界線。尤其現在人手一機，任何執法作為都會攤在陽光下。

警大副教授劉嘉發認為，員警須有執法對象也許是情緒障礙或精神障礙者的觀念，面對各種狀況要自我控制；員警執法教育，使用警械原因一旦消失就要終止，對方後面再有攻擊行為，自可再發動強制力，並透過法律途徑救濟保護自身權益。